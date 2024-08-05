Триатлонисты Бельгии снялись с Олимпиады из‑за заражения кишечной палочкой после Сены

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу после заплыва в Сене на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает De Standaard.
Спортсменка почувствовала себя плохо после заплыва 31 июля. Врачи обнаружили в ее организме заражение кишечной палочкой.
Еще одна бельгийская триатлонистка Йолин Вермейлен рассказала после своего индивидуального заплыва в Сене, что «чувствовала запахи, о которых лучше не вспоминать».
После этого Олимпийский комитет Бельгии (BOIC) решил снять сборную с участия в смешанной эстафете, запланированной на 5 августа. В заявлении комитет выразил надежду, что из этого инцидента будут извлечены уроки для будущих соревнований по триатлону.
До начала Олимпиады во французском экс-твиттере активно обсуждали перенос купания Макрона в Сене — политик обещал доказать, что вода в реке достаточно чистая для проведения в ней олимпийских соревнований.
Возможно, на решение президента повлияла акция «Je chie dans la Seine le 23 Juin» («Я насру в Сену 23 июня»), участники которой собирались синхронно испражниться в водоем в день плавания в нем главы государства.