Триатлонисты Бельгии снялись с Олимпиады из‑за заражения кишечной палочкой после Сены

Сегодня в 13:35
Фото: Andrew Boersma/Unsplash

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу после заплыва в Сене на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает De Standaard.

Спортсменка почувствовала себя плохо после заплыва 31 июля. Врачи обнаружили в ее организме заражение кишечной палочкой.

Еще одна бельгийская триатлонистка Йолин Вермейлен рассказала после своего индивидуального заплыва в Сене, что «чувствовала запахи, о которых лучше не вспоминать».

После этого Олимпийский комитет Бельгии (BOIC) решил снять сборную с участия в смешанной эстафете, запланированной на 5 августа. В заявлении комитет выразил надежду, что из этого инцидента будут извлечены уроки для будущих соревнований по триатлону.

До начала Олимпиады во французском экс-твиттере активно обсуждали перенос купания Макрона в Сене — политик обещал доказать, что вода в реке достаточно чистая для проведения в ней олимпийских соревнований.

Возможно, на решение президента повлияла акция «Je chie dans la Seine le 23 Juin» («Я насру в Сену 23 июня»), участники которой собирались синхронно испражниться в водоем в день плавания в нем главы государства.

На заплыв все-таки вышла мэр Парижа Анн Идальго. Президент страны пообещал сделать то же самое, но до начала соревнований так и не появился на берегу Сены.

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