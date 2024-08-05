Neuralink успешно вживила чип второму пациенту

Первым человеком, которому вживили имплант Neuralink стал Ноланд Арбо. Операция прошла в январе, и в первое время пациенту приходилось прилагать много усилий даже для такой простой задачи, как передвижение курсора мыши. Но со временем он научился выполнять различные задачи на компьютере и даже играть в видеоигры. По словам Арбо, имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым.