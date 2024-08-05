Neuralink успешно вживила чип второму пациенту

Компания Neuralink успешно имплантировала второму пациенту чип, который позволяет парализованным людям самостоятельно пользоваться электронными устройствами. Об этом основатель компании Илон Маск рассказал в восьмичасовом подкасте Лекса Фридмана.
«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. <…> Здесь много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо», — цитирует слова предпринимателя Reuters.
Маск привел мало подробностей о втором участнике, уточнив лишь, что у него травма спинного мозга, похожая на травму первого пациента, который был парализован в результате несчастного случая при дайвинге.
По словам основателя Neuralink, 400 электродов импланта в мозге второго пациента успешно работают. При этом на сайте компании говорится, что имплант использует 1024 электрода.
Маск не уточнил, когда второму пациенту провели операцию. Он отметил, что в этом году Neuralink планирует вживить имплантаты еще восьми пациентам в ходе клинически испытаний.
Первым человеком, которому вживили имплант Neuralink стал Ноланд Арбо. Операция прошла в январе, и в первое время пациенту приходилось прилагать много усилий даже для такой простой задачи, как передвижение курсора мыши. Но со временем он научился выполнять различные задачи на компьютере и даже играть в видеоигры. По словам Арбо, имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым.