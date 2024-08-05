«Одни из нас» и «Белый лотос»: HBO показал первые кадры грядущих проектов

HBO опубликовал ролик, посвященный сезону Max 2024/2025 годов, с новыми кадрами из грядущих проектов.
В 2024 году на стриминге выйдут такие сериалы, как «Пингвин», «Дюна: Пророчество», «Индустрия», «Сексуальная жизнь студенток», «Харли Квинн» и «Монстры-коммандос».
В 2025-м состоится релиз третьих сезонов «Белого лотоса», «И просто так», «Позолоченного века» и второго сезона «Одни из нас» («The Last of Us»). Еще ожидаются премьеры сериалов «Добро пожаловать в Дерри», приквела «Оно», и «Рыцарь семи королевств» — приквела «Игры престолов».
В отрывке, посвященном «The Last of Us», появляется загадочная героиня Кэтрин О’Хара, которая спрашивает Джоэла (Педро Паскаль): «Ты причинил ей боль?» — говоря об Элли (Белла Рэмси). Он со слезами на глазах отвечает: «Я спас ее». Еще в видео можно увидеть Дину (Изабела Мерсед) и Эбби (Кейтлин Девер).