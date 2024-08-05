«Одни из нас» и «Белый лотос»: HBO показал первые кадры грядущих проектов

В отрывке, посвященном «The Last of Us», появляется загадочная героиня Кэтрин О’Хара, которая спрашивает Джоэла (Педро Паскаль): «Ты причинил ей боль?» — говоря об Элли (Белла Рэмси). Он со слезами на глазах отвечает: «Я спас ее». Еще в видео можно увидеть Дину (Изабела Мерсед) и Эбби (Кейтлин Девер).