Вышел новый тизер сериала «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым

«Все роли в моей биографии, точнее, большая их часть — это роли жертв. Аня Вдовина — это антижертва, это борец. Поэтому это был большой вызов, ведь очень непросто — позволить себе быть „плохим“, неудобным, быть человеком, который живет так, как он хочет, а не как угодно другим. „Амура“ — это сплошной вызов. „Амура“ — это борьба с самим собой», — рассказала Михайлова.