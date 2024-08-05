Вышел новый тизер сериала «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым

Сегодня в 09:02
Фото: Kion

Kion опубликовал новый тизер приключенческой экшн-драмы «Амура». Ее съемки проходили в России и Азии.

Сериал рассказывает о сестрах-близнецах Ане и Наде, которые с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы.

Спустя время Ане приходит странное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Тогда девушка решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой ей придется вступить в поединок с якудза, чтобы найти и спасти сестру.

Роли Ани и Нади исполнила Алена Михайлова. В проекте также снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Идзуми Сано, Кэн Такигава, Кохэй Масиба и другие.

Режиссерами «Амуры» стали Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Сценарий написали Кирилл Дышловой, Софья Шигина, Ольга Рябышева, Роман Владыкин при участии Ирины Аркадьевой.

«Все роли в моей биографии, точнее, большая их часть — это роли жертв. Аня Вдовина — это антижертва, это борец. Поэтому это был большой вызов, ведь очень непросто — позволить себе быть „плохим“, неудобным, быть человеком, который живет так, как он хочет, а не как угодно другим. „Амура“ — это сплошной вызов. „Амура“ — это борьба с самим собой», — рассказала Михайлова.

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