Джордж Мартин: HBO разрабатывает семь спин-оффов «Игры престолов»

Ранее было известно о двух готовящихся сериалах — про Эйгона Завоевателя и «Десять тысяч кораблей» о королеве ройнаров Нимерии, а также о двух анимационных проектах — шоу про путешествия Корлиса Велариона (9 Voyages) и о Золотой империи Йи Ти (The Golden Empire of Yi Ti).