Джордж Мартин: HBO разрабатывает семь спин-оффов «Игры престолов»

HBO работает над семью шоу во вселенной «Игры престолов», сообщил во время общения с фанатами Джордж Мартин. Его слова процитировали основатели портала Westeros.org Элио Гарсия и Линда Антонссон.
По словам Мартина, речь идет о трех проектах с живыми актерами и четырех анимационных. Они находятся на разных стадиях разработки.
В их число не входят «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств», съемки которого начались в июне. Других подробностей писатель не привел.
Ранее было известно о двух готовящихся сериалах — про Эйгона Завоевателя и «Десять тысяч кораблей» о королеве ройнаров Нимерии, а также о двух анимационных проектах — шоу про путешествия Корлиса Велариона (9 Voyages) и о Золотой империи Йи Ти (The Golden Empire of Yi Ti).
Второй сезон «Дома дракона» начал выходить 16 июня, а его финал состоится 5 августа. В России сериал официально показывают сразу несколько стримингов. «Афиша Daily» делает его посерийный разбор.