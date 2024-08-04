Бен Аффлек сыграет Халка Хогана в фильме о суде рестлера из‑за слитого домашнего видео

Интересно, что фильм по произведению находится в разработке уже почти 6 лет. В 2018-м его собирался поставить режиссер «Голодных игр» и «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс. Сейчас имя режиссера держат в секрете. Не исключено, что им может выступить Бен Аффлек, уже успешно ставивший триллер «Операция „Арго“» и байопик «Air: Большой прыжок».