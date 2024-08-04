Бен Аффлек сыграет Халка Хогана в фильме о суде рестлера из‑за слитого домашнего видео

Бен Аффлек и Мэтт Деймон сыграют главные роли в драме «Killing Gawker». Об этом источники рассказали изданию PWInsider, известному инсайдами о мире рестлинга.
Картина расскажет о судебном процессе 2013–2016 годов с участием рестлера Халка Хогана, миллиардера Питера Тиля и медиапроекта Gawker. Оно было начато из‑за публикации таблоидом домашнего видео с участием звезды WWE без его разрешения. Хотя издание часто выкладывало подобные материалы и слухи, ситуация изменилась, когда за дело ухватился один из самых влиятельных инвесторов Кремниевой долины.
По информации PWInsider, Аффлек сыграет Халка Хогана, Мэтт Деймон же исполнит роль Питера Тиля. Издание добавляет, что сценарий пишет Чарльз Рэндольф, автор сюжета «Игры на понижение», а лента адаптирует книгу писателя Райана Холидея «Заговор. Халк Хоган, Gawker, Питер Тиль и анатомия интриги».
Уточняется, что производством занимается студия Аффлека Artist Equity, а съемки могут начаться в январе следующего года.
Интересно, что фильм по произведению находится в разработке уже почти 6 лет. В 2018-м его собирался поставить режиссер «Голодных игр» и «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс. Сейчас имя режиссера держат в секрете. Не исключено, что им может выступить Бен Аффлек, уже успешно ставивший триллер «Операция „Арго“» и байопик «Air: Большой прыжок».
По результатам разбирательства в 2016 году Gawker был обязан выплатить Хогану 140 млн долларов, что привело к банкротству и распродаже активов, в частности издания о технологиях Gizmodo и медиа про видеоигры Kotaku. Впрочем, все деньги рестлер не получил: позже стороны согласились на передачу 31 млн долларов.