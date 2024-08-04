Новак Джокович впервые в карьере завоевал олимпийское золото

Сербский теннисист впервые победил игрока из топ-5 на Олимпиаде. До этого он трижды проигрывал в полуфиналах — в 2008 году Рафаэлю Надалю на Играх в Пекине, в 2012-м — в Лондоне Энди Маррею, на прошлой Олимпиаде в Токио-2020 было поражение от немецкого теннисиста Александра Зверева.