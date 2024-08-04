Новак Джокович впервые в карьере завоевал олимпийское золото

Один из самых титулованных теннисистов мира серб Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса, третью ракетку мира, со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). После победы Джокович не сдержал слез.
Сербский теннисист впервые победил игрока из топ-5 на Олимпиаде. До этого он трижды проигрывал в полуфиналах — в 2008 году Рафаэлю Надалю на Играх в Пекине, в 2012-м — в Лондоне Энди Маррею, на прошлой Олимпиаде в Токио-2020 было поражение от немецкого теннисиста Александра Зверева.
Для Джоковича это вторая олимпийская медаль, в 2008 году он завоевал бронзу. При этом у серба рекордное число побед на турнирах «Большого шлема» — 24. Он также рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP.