Столб дыма от извергающейся Этны поднялся на несколько километров. Вот как это выглядит

Сегодня в 18:25
Фото: Fabrizio Villa/Getti Images

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна — самого активного в Европе. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Из кратера Ворагин вырвался фонтан лавы, потоки которой устремились вниз. Столб дыма поднялся на несколько километров и нарушил работу аэропорта Катания, который находится у подножия вулкана. Количество рейсов ограничили до шести в час, задержав, отменив или перенаправив некоторые из них в другие сицилийские аэропорты.

Дороги и населенные пункты, находящиеся на пути вулканического облака, покрылись толстым ковром пепла. Мэр сицилийского города Джарре издал указ о снижении скорости автомобилей на дорогах, чтобы избежать аварий.

Национальный институт геофизики объявил «красный» уровень тревоги.

За это лето Этна, у которой более 200 кратеров, извергалась уже несколько раз. В июле аэропорт Катании приостанавливал работу, когда пепел покрыл взлетно-посадочные полосы.

Как отмечает Euronews, несмотря на активность вулкана, лава не достигала близлежащих населенных пунктов с начала XIX века. Даже во время извержений остается много пешеходных маршрутов и троп, которые остаются безопасными, но подниматься по ним можно лишь с сертифицированным местным гидом.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами