Столб дыма от извергающейся Этны поднялся на несколько километров. Вот как это выглядит

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна — самого активного в Европе. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Из кратера Ворагин вырвался фонтан лавы, потоки которой устремились вниз. Столб дыма поднялся на несколько километров и нарушил работу аэропорта Катания, который находится у подножия вулкана. Количество рейсов ограничили до шести в час, задержав, отменив или перенаправив некоторые из них в другие сицилийские аэропорты.
Дороги и населенные пункты, находящиеся на пути вулканического облака, покрылись толстым ковром пепла. Мэр сицилийского города Джарре издал указ о снижении скорости автомобилей на дорогах, чтобы избежать аварий.
Национальный институт геофизики объявил «красный» уровень тревоги.
За это лето Этна, у которой более 200 кратеров, извергалась уже несколько раз. В июле аэропорт Катании приостанавливал работу, когда пепел покрыл взлетно-посадочные полосы.
Как отмечает Euronews, несмотря на активность вулкана, лава не достигала близлежащих населенных пунктов с начала XIX века. Даже во время извержений остается много пешеходных маршрутов и троп, которые остаются безопасными, но подниматься по ним можно лишь с сертифицированным местным гидом.