Столб дыма от извергающейся Этны поднялся на несколько километров. Вот как это выглядит

Как отмечает Euronews, несмотря на активность вулкана, лава не достигала близлежащих населенных пунктов с начала XIX века. Даже во время извержений остается много пешеходных маршрутов и троп, которые остаются безопасными, но подниматься по ним можно лишь с сертифицированным местным гидом.