Благодаря роли Блэйда Уэсли Снайпс побил сразу два рекорда и попал в книгу Гиннеса

Кроме того, Снайпс побил рекорд и по самой долгой паузе между между фильмами по комиксам Marvel. До «Дэдпула и Росомахи» в последний раз актер надевал знаменитый черный плащ и брал катаны в «Блэйде 3» 2004 года, который вышел 19 лет и 231 день назад. В этой дисциплине актер превозошел 17-летнюю паузу Альфреда Молины между «Человеком-пауком 2» и «Человек-паук: Нет пути домой».