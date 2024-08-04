Благодаря роли Блэйда Уэсли Снайпс побил сразу два рекорда и попал в книгу Гиннеса

Уэсли Снайпс побил два мировых рекорда и попал в книгу Гиннеса благодаря роли Блэйда. Об этом пишет Hollywood Reporter.
Актер вернулся к роли охотника на вампиров в новом «Дэдпуле против Росомахи», который добрался до российских кинотеатров в эту субботу. Таким образом, между его первым появлением на экране в образе в «Блэйде» 1998 года и последним прошло 25 лет и 240 дней — дольше Снайпса никто не играл одного персонажа в фильмах по комиксам Marvel.
Участие артиста в ленте держали в секрете до самого выхода в прокат. Ранее ожидалось, что этот рекорд получит Хью Джекман, который впервые сыграл Росомаху в «Людях Х» 2000 года. Прошлым держателем рекорда был Патрик Стюарт за образ Чарльза Ксавье. Сначала он сыграл в одном проекте с Джекманом, а в последний раз исполнил роль в «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия».
Кроме того, Снайпс побил рекорд и по самой долгой паузе между между фильмами по комиксам Marvel. До «Дэдпула и Росомахи» в последний раз актер надевал знаменитый черный плащ и брал катаны в «Блэйде 3» 2004 года, который вышел 19 лет и 231 день назад. В этой дисциплине актер превозошел 17-летнюю паузу Альфреда Молины между «Человеком-пауком 2» и «Человек-паук: Нет пути домой».
Появление Снайпса не стало единственным сюрпризом нового фильма болтливом наемнике в красном костюме. Зрители увидели еще и Дафни Кин в роли X-23 из «Логана» 2018 года. Кроме этих двоих, в картине приняли участие и множество других актеров в любимых и забытых ролях.