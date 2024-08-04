Организаторы открытия Олимпиады обратились в прокуратуру из‑за угроз убийством

Во время открытия Олимпиады в Париже показали сцену с дрэг-артистами, в которой усмотрели отсылку к «Тайной вечере». Участники шоу сели за стол в тех же позах, что и двенадцать учеников Христа на фреске Леонардо да Винчи. Перформанс вызвал негодование у консерваторов. Конференция епископов Франции разглядела в нем «насмешки и издевательства над христианами».