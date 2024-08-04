Организаторы открытия Олимпиады обратились в прокуратуру из‑за угроз убийством

Сегодня в 17:22
Фото: Pool/Getty Images

Продюсеры компании Paname 2024, подготовившей церемонию открытия Олимпиады в Париже, подали жалобу в прокуратуру на угрозы убийством. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, 2 августа на электронную почту Paname 2024 пришли несколько оскорбительных и разжигающих ненависть писем. В этих сообщениях, цитирующих аят из Корана, говорилось, что «наказание Аллаха падет на организаторов» церемонии.

Эти электронные письма были адресованы, в частности, художественному руководителю церемонии Томасу Жолли и главным директорам компании. Жалобу в прокуратуру подал заместитель генерального директора Paname 2024.

2 августа прокуратура Парижа начала расследования из‑за других угроз в адрес Жолли. По его словам, он «стал объектом угроз и оскорблений в соцсетях, критикующих его сексуальную ориентацию и ошибочно приписывающих ему израильское происхождение».

До этого из‑за угроз в сети в полицию обратилась французская диджейка Барбара Бутч, участвовавшая в церемонии открытия. Она рассказала, что ей желают смерти, пыток и изнасилования из‑за появления в сцене с дрэг-артистами.

Во время открытия Олимпиады в Париже показали сцену с дрэг-артистами, в которой усмотрели отсылку к «Тайной вечере». Участники шоу сели за стол в тех же позах, что и двенадцать учеников Христа на фреске Леонардо да Винчи. Перформанс вызвал негодование у консерваторов. Конференция епископов Франции разглядела в нем «насмешки и издевательства над христианами».

В свою очередь специалистка по религиозному искусству Национальной галереи не сочла номер богохульным. Она отметила, что «Тайную вечерю» пародируют в кино и мемах в первую очередь из‑за популярности Леонардо да Винчи, а не из‑за религиозных сюжетов на его картине.

Организаторы Игр извинились за отсылку к «Тайной вечере». Они отметили, что не собирались проявлять неуважение к какой‑либо религиозной группе, а церемония «была направлена на празднование толерантности общества».

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