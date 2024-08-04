Разгадана загадка кричащей мумии, напоминающей «Крик» Мунка

Сегодня в 16:06
Фото: Sahar Saleem/Cairo University/Frontiersin

Выражение ужаса на лице египетской мумии могло быть вызвано редкой формой мгновенного трупного окоченения. К таким выводам пришли археологи из Каирского университета, сообщает The Guardian.

Мумию с лицом, напоминающим картину Эдварда Мунка «Крик», обнаружили в 1935 году в гробнице Сенмута — архитектора времен правления женщины-фараона Хатшепсут. Женщина умерла примерно 3500 лет назад и, вероятно, принадлежала семье Сенмута.

С момента находки исследователи пытались узнать, почему у мумии такое выражение лица. Выдвигалась гипотеза, что его могли намеренно придать бальзамировщики. Согласно другой версии, лицо могло измениться в процессе мумификации, который длился 40 дней.

Однако эти предположения пришлось отбросить — над телом умершей работали настоящие профессионалы, благодаря чему мумия сохранилась в очень хорошем виде.

Наиболее близкой к правде оказалась теория, что открытый рот был следствием редкого трупного спазма, который вызван мучительной смертью или сильным эмоциональным стрессом в момент гибели. По мнению ученых, бальзамировщики не смогли закрыть рот женщины, поскольку ее тело окоченело моментально.

Недавно исследователи реконструировали лицо древнеегипетского царя Секененра Таа II. Они использовали метод судебномедицинской аппроксимации, а моделировали лицо в программе Blender 3D.

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