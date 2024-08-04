Разгадана загадка кричащей мумии, напоминающей «Крик» Мунка

Наиболее близкой к правде оказалась теория, что открытый рот был следствием редкого трупного спазма, который вызван мучительной смертью или сильным эмоциональным стрессом в момент гибели. По мнению ученых, бальзамировщики не смогли закрыть рот женщины, поскольку ее тело окоченело моментально.