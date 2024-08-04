Индонезиец часто спрашивал соседа, почему тот не женат, и за это был убит

Сегодня в 17:37

Житель Индонезии убил пожилого соседа. Свои действия он объяснил недовольством частыми вопросами о своем одиночестве. Об этом пишет сингапурская газета Straits Times со ссылкой на индонезийские СМИ.

Инцидент произошел 29 июля на севере Суматры. Жертвой оказался 60-летний отставной чиновник Ирианто Асгим. 45-летний Сирегар Парлиндунган пришел к нему домой около 8 часов вечера с деревяшкой в руках и без предупреждения начал избивать мужчину.

Ирианто выбежал из дома, сосед погнался за ним и ударил по голове. Пенсионер потерял сознание, а Сирегар продолжил наносить удары. Жители ближайших домов остановили избиение и отвезли пострадавшего в больницу, однако по дороге он скончался.

Спустя час полиция задержала агрессора. На допросе он рассказал следователю, что решил напасть, потому что погибший шутил над тем, что сосед не женат, и часто задавал вопрос, когда он найдет себе жену.

По сообщению местной газеты, между мужчинами был и другой конфликт. Оба индонезийца держали кур, которые периодически убегали на чужой участок. Разбирательства из‑за домашнего скота приводили к громким спорам мужчин.

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