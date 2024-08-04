В Приморье три человека погибли при сплаве на сапбордах. Их затянуло в шлюзы

В Приморье две женщины с дочерьми катались на надувных сапбордах и попали в шлюзовую систему сброса. В итоге три человека погибли, сообщает региональное управление СК.
Женщины с дочерьми сплавлялись в районе озера Цинковое. Когда их стало затягивать в шлюзы, им пытались оказать помощь супруги. В результате две женщины и один из мужчин утонули.
12-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Вторую девочку мать успела высадить на берег перед случившимся. Тела всех трех погибших найдены.
СК завел уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). В ведомстве отметили, что купание на озере Цинковом запрещено.
В середине июля МЧС сообщало, что за полтора летних месяца в российских водоемах погибли 1314 человек, среди которых 215 детей, — это значительно превышает прошлогодние показатели. В МЧС называют основные причины трагедии: купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра и пьяные заплывы.