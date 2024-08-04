Зака Эфрона вытащили из бассейна и увезли в больницу

Происшествие случилось с артистом в пятницу на вилле на Ибице в Испании. Что именно случилось с Эфроном, не уточняется. Его представитель назвал это «небольшим несчастным случаем во время плавания» и объяснил госпитализацию мерами предосторожности. По его сведениям, мужчину выписали следующим утром, и он чувствует себя хорошо.