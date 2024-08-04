Зака Эфрона вытащили из бассейна и увезли в больницу

Зака Эфрона увезли в больницу после «инцидента» в бассейне. Об этом пишет TMZ со ссылкой на представителя актера.
Происшествие случилось с артистом в пятницу на вилле на Ибице в Испании. Что именно случилось с Эфроном, не уточняется. Его представитель назвал это «небольшим несчастным случаем во время плавания» и объяснил госпитализацию мерами предосторожности. По его сведениям, мужчину выписали следующим утром, и он чувствует себя хорошо.
Со ссылкой на источники издание уточняет, что из воды Эфрона вытащили два сотрудника прислуги, работавшие на вилле.
Известно, что это лето звезда «Стальной хватки» проводит на курортах Европы. За последний месяц его видели в Сен-Тропе, Париже и греческом Миконосе. На этой неделе Эфрон диджеил на одной сцене с Мартином Гарриксом.
В этом году актер согласился принять участие в еще одной картине от А24. Он снимется в триллере «Famous». В ленте ему предстоит сыграть сразу две роли — актера Джеймса Дженсена и его поклонника Лэнса Данквиста, похожих как две капли воды.
Кроме того, на Netflix на прошлой неделе вышел новый ромком с его участием «Семейное дело». Вместе с ним на экране появляются Николь Кидман и Джоуи Кинг.