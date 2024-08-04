Адель прервала концерт, чтобы посмотреть забег на Олимпиаде

Сегодня в 12:51
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Адель прервала концерт в Мюнхене ради просмотра женского финального забега на 100 метров на Олимпийских играх.

Это произошло во второй день ее проекта «Адель в Мюнхене». На выступлении певицы присутствовали 80 тыс. человек.

Забег показали на гигантских экранах открытой арены Messe München. В нем победила Жюльен Альфред из Сент-Лусии. Второе и третье места заняли спортсменки из США Ша’Карри Ричардсон и Мелисса Джефферсон.

Адель начала свою мюнхенскую резиденцию в пятницу. До 31 августа она будет давать в городе по два концерта в неделю. На площадке работает Adele World — развлекательный комплекс для владельцев билетов с колесом обозрения, английским пабом и баром I Drink Wine.

После Германии артистка вернется в свою резиденцию в Лас-Вегасе, которая продлится с 25 октября по 23 ноября. Затем Адель планирует сделать большой перерыв в карьере.

Адель неоднократно замечали на спортивных мероприятиях, включая игры НБА, полуфиналы и финал Евро-2024.

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