Адель прервала концерт, чтобы посмотреть забег на Олимпиаде

Адель прервала концерт в Мюнхене ради просмотра женского финального забега на 100 метров на Олимпийских играх.
Это произошло во второй день ее проекта «Адель в Мюнхене». На выступлении певицы присутствовали 80 тыс. человек.
Забег показали на гигантских экранах открытой арены Messe München. В нем победила Жюльен Альфред из Сент-Лусии. Второе и третье места заняли спортсменки из США Ша’Карри Ричардсон и Мелисса Джефферсон.
Адель начала свою мюнхенскую резиденцию в пятницу. До 31 августа она будет давать в городе по два концерта в неделю. На площадке работает Adele World — развлекательный комплекс для владельцев билетов с колесом обозрения, английским пабом и баром I Drink Wine.
После Германии артистка вернется в свою резиденцию в Лас-Вегасе, которая продлится с 25 октября по 23 ноября. Затем Адель планирует сделать большой перерыв в карьере.
Адель неоднократно замечали на спортивных мероприятиях, включая игры НБА, полуфиналы и финал Евро-2024.