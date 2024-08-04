В методических рекомендациях школьным учителям истории посоветовали обратить внимание на список «Наши герои». В него включены Дарья Дугина и полевые командиры ДНР. На новую методичку обратила внимание «Бумага».
Рекомендации появились на государственном портале «Единое содержание общего образования». В них учителей призывают «уделять особое внимание» списку «Наши герои», где «представлены государственные деятели, крупные отечественные ученые,
военачальники, герои специальной военной операции». Этот же список ранее был частью курса «Разговоры о важном».
Список героев поделен на три части: «Дореволюционный период», «Советский период» и «Современная Россия». Например, среди первых есть первая сестра милосердия Дарья Михайлова, известная как Даша Севастопольская.
Во второй перечень наряду с Жуковым и Терешковой попала первая советская мать-героиня Анна Алексахина, воспитавшая 12 детей.
Наконец, в третью часть вошли благотворительница Лиза Глинка, лингвистка Людмила Вербицкая, путешественник Федор Конюхов, хирург Леонид Рошаль, дирижер Валерий Гергиев и хоккеист Александр Овечкин.
Кроме них туда включены автор фразы «Работайте, братья» полицейский Магомед Нурбагандов, полевые командиры ДНР Арсен Павлов (известен как Моторола), Оксана Качура и Владимир Жога, а также «лидер интеллектуальной и патриотически настроенной молодежи» Дарья Дугина.
В июне этого года парламентская комиссия рекомендовала добавить в учебники сравнение современной Украины и «нацистов середины XX века». Рекомендации направлены в Минпросвещения и Минобрнауки.
В марте Мединский [собирался[(https://daily.afisha.ru/news/85980-medinskiy-nameren-vypustit-luchshie-za-30-let-uchebniki-istorii-dlya-5-9-klassov/) выпустить «лучшие за 30 лет» учебники истории для 5–9-х классов. Сейчас их рецензируют историки, выпуск планируется уже в этом году.
В курс войдут два тома: «История России» и «Всеобщая история». Пятиклассникам будут преподавать только по последнему учебнику, но в него включат темы о Херсонесе, Аркаиме, Фанагории, скифах, сарматах и первых славянах.
В конце прошлого года министр просвещения Кравцов заявил, что против единого учебника истории была запущена «информационная атака» с участием западных спецслужб.
По его мнению, факт атаки доказывает, что «мы уже побеждаем в информационной войне, что общество и учителя уже поддержали» единый учебник.