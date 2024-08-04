«Зачем женщине власть?»: протоиерей Андрей Ткачев считает, что женщины встали на путь безумия

Протоиерей Андрей Ткачев считает «болезнью» и «заразой» желание женщин занимать ответственные посты во власти. Ему кажется, что им нужно довольствоваться домашним бытом. Об этом священник рассказал в проповеди 2 августа на своем ютуб-канале с почти 2 млн подписчиков.
В монологе он вспомнил Иезавель, гордую, властолюбивую и развратную идолопоклонницу, жену царя Ахава, которую боялся ветхозаветный пророк Илия.
«Образ женщины в мире меняется. Столетиями во всех народах земли почитался образ женщины-домохозяйки, скромного домашнего человека, рожающей детей, воспитывающей. Молчаливой, трудолюбивой, верной», — начал он.
По словам священнослужителя, у грешной женщины «ноги дома не живут», ей хочется выходить в люди, а «многие женщины благочестивые дома живут». Он добавил, что от женщин требовалась житейская мудрость: быть домашним доктором для детей, а не звонить в скорую; уметь накормить семью из пяти человек из двух жменей пшенной крупы и кусочка сала; сшивать старую одежду так, чтобы муж ходил как в новом; «строить дом», подметать, мыть, вешать занавески.
«Если она знает одного мужа, это самые святые души», — воскликнул Ткачев.
«…угораздило нас попасть в такую полосу истории, она началась примерно с XIX века. Когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав, потом женщины во власть захотели лезть зачем‑то. Зачем женщине власть? Объясните мне, я никак не могу понять. Зачем женщине власть? Что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо?» — задался вопросом проповедник.
«Это какая‑то болезнь, какая‑то зараза, какая‑то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где‑то сидели, бумажки перевязывали. Зачем тебе эта счастливость? Если тебя любят, у тебя дети есть, еще и заняться, что ли, нечем?» — удивился он.
Рассуждая о равенстве прав, Ткачев улыбнулся и заметил, что теперь женщины укладывают асфальт и дерутся на боксерском ринге: «Добились наконец своих прав. Права в полный рост. Делают все, что делают мужики, и думают, что это хорошо. А это полное безумие».
«То есть кто‑то женщину подтолкнул на путь безумия, и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним, и соревноваться с ним, чтобы бегать быстрее мужчины, летать в космос вместе с мужчиной, зарабатывать больше мужчины и властью заниматься вместе с мужчиной», — заключил проиерей.
Он отметил, что современные женщины не хотят рожать и идти замуж, назвал этот образ «новой Иезавель, которую дьявол уже скроил и внедрил».
«Смотришь иногда на улице, оно бедное в наколках все. Ей 14 лет, вся в наколках, будто в тюрьме сидела, разговаривают, как зэки на нарах не разговаривают», — поразился мужчина.
«Вот вам признак Страшного Суда — когда женщина развратится, перестанет стыдиться и сама начнет гоняться за любовниками с ненасытностью, дерзостью, настойчивостью. Поменяются социальные роли», — сказал Ткачев.
Священник обратил внимание, как изменились эти роли: мужчины «слиняли и ушли в тень, их стало не видно», а женщины теперь могут быть полицейскими, прокурорами, начальниками. Ему они кажутся несчастными, ведь спустя время их никто не берет замуж.