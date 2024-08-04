«Зачем женщине власть?»: протоиерей Андрей Ткачев считает, что женщины встали на путь безумия

По словам священнослужителя, у грешной женщины «ноги дома не живут», ей хочется выходить в люди, а «многие женщины благочестивые дома живут». Он добавил, что от женщин требовалась житейская мудрость: быть домашним доктором для детей, а не звонить в скорую; уметь накормить семью из пяти человек из двух жменей пшенной крупы и кусочка сала; сшивать старую одежду так, чтобы муж ходил как в новом; «строить дом», подметать, мыть, вешать занавески.