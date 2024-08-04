В озере в Челябинской области обнаружили вибрионы холеры

Роспотребнадзор выявил вибрионы холеры в пробах воды из озера Чебакуль в Челябинской области. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на сообщение, которое ведомство разослало региональным больницам.
«При проведении мониторинговых исследований воды из поверхностных водоемов в пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 года выделена культура V. Cholerae О139 нетоксигенная», — говорится в письме областному министру здравоохранения от и. о. руководителя службы.
«В связи с чем прошу вас довести до сведения государственных и частных медицинских организаций о необходимости сбора эпидемиологического анамнеза о пребывании на озере Чебакуль Кунашакского района в период с 29.07.2024 года у больных с ОКИ и при необходимости проводить обследование на холеру», — заканчивается документ.
В местном Роспотребнадзоре журналистам ответили, что часто берут пробы из водоемов для оценки риска появления инфекций, и подобный штамм типичен для летнего периода.
«Подобные вибрионы регулярно обнаруживаются в реках и озерах. Нетоксигенные штаммы вибриона существуют в окружающей среде и могут вызывать единичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Риски распространения холеры на территории региона полностью исключены», — отметили в службе и попросили жителей субъекта не забывать о правилах профилактики и обращаться к врачам при появлении острых кишечных инфекций.