В озере в Челябинской области обнаружили вибрионы холеры

«В связи с чем прошу вас довести до сведения государственных и частных медицинских организаций о необходимости сбора эпидемиологического анамнеза о пребывании на озере Чебакуль Кунашакского района в период с 29.07.2024 года у больных с ОКИ и при необходимости проводить обследование на холеру», — заканчивается документ.