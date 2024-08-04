Рядом с ареной «Лос-Анджелес Лейкерс» появилась статуя Коби Брайанта и его дочери Джианны

В Лос-Анджелесе появилась новая статуя в честь Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших в авиакатастрофе в январе 2020 года. «Лос-Анджелес Лейкерс» установил ее у входа в «Стейплс-центр», домашней арены клуба. Об открытии пишет The Los Angeles Times.
Скульптура повторяет фото с матча «Лейкерс» и «Мэверикс» 29 декабря 2019, когда отца и дочь засняли в первом ряду на зрительской трибуне. Фигура Брайанта обнимает и прижимает к себе Джианну. Знаменитый игрок одет в худи женской лиги НБА, а также шапку, которую девочка подарила ему на Рождество. Их окружают ангельские крылья и фиолетовые и желтые цветы, повторяющие знаковые цвета «Лейкерс»
Композиция должна подчеркнуть связь между легендой баскетбола и подростком, только готовившейся стать профессиональной спортсменкой, а еще напоминать сад в итальянском стиле, отсылающий к детству Брайанта в этой стране.
Открытие статуи специально подготовили к 2 августа 2024 года — в этой дате сошлись игровые номера Брайантов. За время в «Лейкерс» Коби носил на майке 8 и 24, а под 2 Джианна играла в за его академию «Мамба».
Перед статуей также установлена табличка с цитатой баскетболиста: «Джианна — зверь. Она лучше, чем я была в ее возрасте. В ней есть нечто особенное. Я обожаю своих девчонок, завел бы еще пятерых, если бы мог».
Рядом указаны две подписи: «Джианна Брайант, икона, вдохновляющая девочек в спорте» и «Коби Брайант, гордый союзник женщин в спорте».
На церемонии открытия вдова Брайанта Ванесса пояснила, зачем авторам статуи было нужно подчеркнуть поддержку женского спорта: «Мы столкнулись с суровой реальностью: какой бы великой Джианна ни была или могла стать, как бы здорово папа ни научил ее играть, и даже если бы она играла точно так же, как Коби, у нее не было бы тех преимуществ и возможностей, которые сейчас есть у ее отца и молодых парней, потому что она — девочка. Поэтому наша семья стала бороться за лучшее восприятие женского спорта».
«Я прошу вас, уделите девочкам время. Поддержите их. Скажите им, что они могут сделать все, что может любой мужчина. Скажите им, что они могут их превзойти, потому что они могут, делали это и будут делать», — обратилась она к посетителям церемонии.
«Иногда все, что нам нужно, — это один человек, который верит в нас, даже если этот человек — мы сами». Берите девочек смотреть, как женщины занимаются спортом. Купите билеты на игру, если можете. Смотрите женские игры по телевизору вместе со своими дочерьми, племянницами и двоюродными сестрами. Если девочки видят, как играют профессиональные женщины, они понимают, что у них есть потенциал стать такими же. Они знают, что их амбиции — это не просто мечты, а реальность. Давайте воспитаем следующее поколение спортсменов. Это то, чего хотели бы от нас Джиджи и Коби», — закончила она речь.
Эта вторая из трех запланированных статуй Коби Брайанта около арены. Первая была открыта 24 февраля этого года и изображает молодого баскетболиста с «восьмеркой» на спине. Она повторяет позу на фото, которое было сделано во время матча против «Торонто Рэпторс» в 2006 году, когда исторический перформанс игрока принес команде 81 очко.
Третью фигуру собираются презентовать позже. Уже известно, что на ней спортсмен появится в форме с номером 24, которую он носил в последние 10 лет своей карьеры.
Коби и Джианна Брайант были среди 9 погибших во время падения вертолета в Калабасасе 26 января 2020 года.