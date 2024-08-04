Рядом с ареной «Лос-Анджелес Лейкерс» появилась статуя Коби Брайанта и его дочери Джианны

«Иногда все, что нам нужно, — это один человек, который верит в нас, даже если этот человек — мы сами». Берите девочек смотреть, как женщины занимаются спортом. Купите билеты на игру, если можете. Смотрите женские игры по телевизору вместе со своими дочерьми, племянницами и двоюродными сестрами. Если девочки видят, как играют профессиональные женщины, они понимают, что у них есть потенциал стать такими же. Они знают, что их амбиции — это не просто мечты, а реальность. Давайте воспитаем следующее поколение спортсменов. Это то, чего хотели бы от нас Джиджи и Коби», — закончила она речь.