В Сеченовский университет не приняли более 100 олимпиадников

При этом принцип отбора студентов оказался понятен не всем. Например, мама одной из поступавших заметила, что у части принятых конкурсантов баллы по ЕГЭ могли быть ниже, чем у недопущенных: «Ранее, в предыдущие годы, университет Сеченова брал всех студентов БВИ. В этом году у них что‑то пошло не так. Они не стали брать всех, а каким‑то непонятным для нас образом их отранжировали. Почему‑то на бюджет прошел ребенок, у которого меньше баллов по ЕГЭ, чем у наших детей. У еще одного фактически уже студента нет каких‑либо индивидуальных достижений и олимпиад».