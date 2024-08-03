В Сеченовский университет не приняли более 100 олимпиадников

Сеченовский университет отказал в приеме на учебу более 100 олимпиадникам из‑за нехватки мест. Об этом в приемной комиссии рассказали журналистам NGS24.ru.
Абитуриентов не пустили на направление «Лечебное дело». Всего туда подались 250 человек, у которых была возможность пройти без вступительных испытаний, но приняты были лишь 140 из них. Остальные узнали о непопадании в престижный вуз лишь в последние дни приемной кампании, и теперь вынуждены срочно нести документы в другое учебное заведение.
Ситуация осложняется тем, что часть поступавших могли воспользоваться правом на БВИ только на одной специальности в одном вузе, и этот выбор нужно было сделать до 25 июля.
«На стриме проректора вуза 25 июля мы задавали вопросы о шансах на поступление, нас уверяли, что мы пройдем. Загвоздка еще и в том, что часть олимпиадников не сдавали ЕГЭ по химии и биологии, так как при поступлении по олимпиадам они не нужны. Теперь эти выпускники не могут участвовать в общем конкурсе. У остальных баллы за госэкзамены не максимальные — много сил ушло на олимпиады. Получается, нас лишили права на поступление в этом году», — рассказала одна абитуриентка изданию «Октагон».
При этом принцип отбора студентов оказался понятен не всем. Например, мама одной из поступавших заметила, что у части принятых конкурсантов баллы по ЕГЭ могли быть ниже, чем у недопущенных: «Ранее, в предыдущие годы, университет Сеченова брал всех студентов БВИ. В этом году у них что‑то пошло не так. Они не стали брать всех, а каким‑то непонятным для нас образом их отранжировали. Почему‑то на бюджет прошел ребенок, у которого меньше баллов по ЕГЭ, чем у наших детей. У еще одного фактически уже студента нет каких‑либо индивидуальных достижений и олимпиад».
Среди абитуриентов ходит слух о неком «закрытом списке». «Когда высчитываешь эти бюджетные места, за минусом квот должно было остаться еще 150 мест. Они мне сказали, что на эти 150 мест есть какой‑то закрытый список абитуриентов, который они не разглашают. Причем там скандал не только с олимпиадниками. Целевиков тоже повыбрасывали», — добавила собеседница NGS24.
«Октагон» тоже обратил внимание на ситуацию с отказами в целевом наборе. Части подростков там отказали из‑за некорректных заявок заказчиков. Однако этот отказ также пришел под конец приема, а не на этапе подачи. Кроме того, приемная комиссия почему‑то не стала раскрывать проходные баллы на целевые направления заказчиков, хотя они могли сильно отличаться в зависимости от региона и количества претендентов.
«Гневных комментариев от абитуриентов в адрес Сеченовки было настолько много, что вуз отключил возможность оставлять сообщения в соцсетях и стал удалять уже опубликованное», — отмечают журналисты «Октагона».
На горячей линии приемной комиссии журналистам объяснили отбор нехваткой бюджетных мест.
«К сожалению, в этом году очень много БВИ, а мест в университете ограничено. В связи с этим не смогли набрать всех. Поэтому прием ранжировали изначально по олимпиадам, брали в первую очередь победителей, а потом уже призеров», — ответили представители Сеченовки.
«Кроме того, смотрели, у кого есть приоритетное право зачисления: это инвалиды, дети-сироты и дети участников СВО, которые поступают в рамках общего конкурса. Далее уже смотрели на общую сумму баллов ЕГЭ. Конечно, сейчас к нам поступают звонки недовольных результатами приемной кампании, но мы не можем из воздуха набрать места», — добавили они.