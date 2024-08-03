На Олимпиаде прыгун с шестом сбил планку пенисом и пролетел мимо финала

На Олимпиаде в Париже французский прыгун с шестом сбил планку пенисом и не прошел в финал. Видео инцидента опубликовал «Чемпионат».
21-летний Антони Аммирати готовился преодолеть планку в 5 метров 70 сантиметров и выйти в заключительный этап. Однако в этот момент с ним случилась беда.
Разогнавшись и прыгнув, атлет сначала задел планку коленями, но перемахнул через нее, а затем зацепил ее половым органом и столкнул вниз.
До вылета Аммирати успел взять две высоты. В итоге он занял 12-е место с высотой 5,60 в группе А.
Соотечественники спортсмена Тибо Колле и Робин Эмиг также не смогли пройти квалификацию.
Из других странностей этой Олимпиады, сегодня там состоялся необычный поединок по дзюдо. Против двухметрового француза поставили корейца на 60 килограмм легче.
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