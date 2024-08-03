Иван Ургант не выступит на фестивале «Антон тут рядом»

Иван Ургант рассказал об отмене выступления на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге. Пост об этом появился в его инстаграме*.
«Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже ни при чем», — рассказал о событии артист.
Ургант призвал поклонников не сдавать уже приобретенные билеты и пообещал поддержать одноименный фонд донатом в полмиллиона рублей: «Приходите! Это важный фестиваль, классные музыканты и доброе дело».
Он отметил, что на приглашение организаторов отреагировал быстро: «Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая. Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким».
На фестивале телеведущий и актер собирался выступить под альтер эго Гриша Ургант. Анонс появился в соцсетях фестиваля во вторник. Что именно изменилось за три дня, не уточняется.
Этим летом Ургант прервал молчание, тянувшееся с момента закрытия телешоу «Вечерний Ургант» в феврале 2024 года. 1 июня он появился в подкасте Kuji, а в конце того месяца выпустил документальный фильм «Иваново детство» вместе с Николаем Солодниковым.
Кроме того, Ургант сыграл главную роль в драме «Во сне ты горько плакал», игровом режиссерском дебюте Солодникова. Однако Министерство культуры отказалось пускать картину в кинотеатры.
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