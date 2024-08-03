Иван Ургант не выступит на фестивале «Антон тут рядом»

Он отметил, что на приглашение организаторов отреагировал быстро: «Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая. Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким».