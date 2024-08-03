Боксерша Карини: «Хочу извиниться перед Иман Хелиф»

Итальянская боксерша Анджела Карини принесла извинения алжирской сопернице Иман Хелиф, от боя с которой она отказалась накануне. Ее слова цитирует Би-би-си.
Ранее спортсменки встретились в ринге во время олимпийского турнира. Спустя 46 секунд после начала Карини расплакалась, отказалась продолжать и не стала пожимать руку сопернице. Репортерам итальянка объяснила это силой полученных ударов по лицу.
«Мне очень грустно из‑за всей шумихи. Мне жаль мою соперницу. Раз Олимпийский комитет разрешил ей драться, я уважаю его решение», — сказала Карини в интервью итальянской газете Gazzetta dello Sport.
Девушка отметила, что отказ от боя был непростым шагом, и пожалела, что не пожала Хелиф руку после случившегося.
«Я не хотела, чтобы все так получилось. На самом деле я хочу извиниться перед ней и всеми остальными. Я разозлилась из‑за того, что мои Олимпийские игры пошли прахом», — поделилась итальянка и добавила, что «обняла бы» Хелиф, если бы встретила ее вновь.
Иман Хелиф ранее не была допущена на женский чемпионат мира по боксу, организованный Международной федерацией бокса. По словам президента структуры Умара Кремлева, у Хелиф были обнаружены XY-хромосомы.
После отказа Карини от боя Хелиф массово заподозрили в смене пола. В частности, об этом заявили Джоан Роулинг, Илон Маск и Дмитрий Песков. Рожденная в Алжире Хелиф не является трансперсоной, соответствующий переход запрещен в ее стране.