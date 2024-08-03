Боксерша Карини: «Хочу извиниться перед Иман Хелиф»

«Я не хотела, чтобы все так получилось. На самом деле я хочу извиниться перед ней и всеми остальными. Я разозлилась из‑за того, что мои Олимпийские игры пошли прахом», — поделилась итальянка и добавила, что «обняла бы» Хелиф, если бы встретила ее вновь.