На Олимпиаде против почти 150-килограммового дзюдоиста вышел соперник на 60 кг легче

Всего в коллекции француза четыре золотых медалей Олимпиад и две бронзы — больше не было ни у кого в истории. Спортсмен мечтал одержать рекордную победу на глазах у соотечественников и долго готовился к финальному этапу. В этом году он планирует завершить карьеру.