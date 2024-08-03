На Олимпиаде против почти 150-килограммового дзюдоиста вышел соперник на 60 кг легче

На Олимпиаде состоялся пока самый необычный поединок по дзюдо. Против двухметрового француза поставили корейца на 60 килограмм легче. Видео события публикует Евроспорт.
Бой состоялся в рамках командного турнира по дзюдо. В четвертьфинале соревнований встретились дзюдоисты из Франции и Южной Кореи.
В одном из матчей на татами сошлись легенда спорта Тедди Ринер и кореец Ли Ен Хван. Невооруженным взглядом заметна разница в размерах между противниками. Рост Тедди Ринера превышает два метра, а его вес больше 140 килограмм. Его оппонент же не может похвастать ни высотой (176 сантиметров), ни массой (83 килограмма).
Преимущество помогло более крупному спортсмену выиграть поединок иппоном, в какой‑то момент Ринер даже оттаскал Ли за кимоно. Франция одолела противников со счетом 4:1 и прошла в полуфинал.
Поединок стал возможен из‑за особенностей правил командного турнира. В отличие от сольных выступлений в нем нет ограничений на рост и вес спортсменов, поэтому на татами могут пересечься соперники разных размеров и зачастую бывают совсем не равными.
Почему корейская команда выставила небольшого Ли против гиганта Ринера, не сообщается.
В эту пятницу Тедди Ринер стал самым титулованным дзюдокой в истории Олимпиад. В финале мужского турнира среди супертяжеловесов он одолел другого корейца Кима Мин Чона со счетом 10:0 и забрал золотую медаль.
Всего в коллекции француза четыре золотых медалей Олимпиад и две бронзы — больше не было ни у кого в истории. Спортсмен мечтал одержать рекордную победу на глазах у соотечественников и долго готовился к финальному этапу. В этом году он планирует завершить карьеру.
Из других странностей этой Олимпиады во время открытия дикторы назвали сборную Южной Кореи командой КНДР. В министерстве спорта страны возмутились оговоркой, потребовали встречи с президентом МОК и подали жалобу правительству Франции. Олимпийскому комитету пришлось извиниться.
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