В России подготовили к применению вакцину от рака толстой кишки

Ученые Федерального медико-биологического агентства России подготовили вакцину против рака толстой кишки к применению у пациентов. Она может стать доступна уже в этом году. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
По ее словам, входящие в подразделение научные организации также работают над другими вакцинами от ряда агрессивных опухолей.
«Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований», — поделилась руководительница ФМБА.
«Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — добавила Скворцова.
В пресс-службе ФМБА отметили, что онковакцины относятся к препаратам, которые назначают врачи и изготавливают специально для конкретного пациента. Она может стать доступной после того, как в силу вступят поправки в закон об обращении лекарственных средств.
Координатором разработки онковакцин выступил Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю.М.Лопухина. Замдиректора центра Василий Лазарев пояснил, что в отличие от обычных вакцин препарат разрабатывают не для профилактики онкологии, а для лечения путем активации специфического клеточного противоопухолевого иммунного ответа пациента.
«Уникальность наших вакцин состоит не только в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов, но и в способе их доставки в организм. Способ доставки также определяется индивидуально для каждого пациента: это могут быть пептиды с адъювантом, пептиды, упакованные в белковые наночастицы. Неоантигены также могут доставляться в виде мРНК в липосомах, с помощью вирусных векторов и на дендритных клетках», — отметила Скворцова.