Идрис Эльба откроет киностудию в Занзибаре. Ее могут назвать Золливуд

«Сейчас мы называем ее „Западно-африканская студия“, но это рабочее название. Мы работаем над этим уже три или четыре года, чтобы разработать план, который сделает эту студию центральной для африканского кинематографа», — рассказал актер ганским СМИ в феврале 2023 года. Он отметил талант африканских кинематографистов, но сказал, что им «не хватает средств».

