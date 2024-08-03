Идрис Эльба откроет киностудию в Занзибаре. Ее могут назвать Золливуд

Звезда «Прослушки», «Лютера» и «Тора» Идрис Эльба откроет киностудию в Занзибаре, передает Би-би-си.
Актер уже приобрел землю на танзанийском архипелаге и получил разрешение от президента Танзании Самии Сулуху Хасан. По словам министра инвестиций Занзибара, студия будет похожа на те, что существуют в Голливуде, Нолливуде или Болливуде.
«Я не уверен, как мы будем называть это на Занзибаре — Золливуд или Завуд», — пошутил министр, выступая перед деятелями индустрии на Занзибарском международном кинофестивале в четверг.
Президент Самия обсудил студию с Эльбой в январе 2023 года на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. После беседы пресс-секретарь президента заявил, что «в случае успеха проект поможет не только Танзании, но и восточной и центральной Африке».
Британский актер, чьи родители родом из Сьерра-Леоне и Ганы, уже заявлял о своих планах по развитию растущей киноиндустрии в Африке, а в частности — создании киностудии в Гане.
«Сейчас мы называем ее „Западно-африканская студия“, но это рабочее название. Мы работаем над этим уже три или четыре года, чтобы разработать план, который сделает эту студию центральной для африканского кинематографа», — рассказал актер ганским СМИ в феврале 2023 года. Он отметил талант африканских кинематографистов, но сказал, что им «не хватает средств».