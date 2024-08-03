Во Внуково пассажир пересел с одного самолета на другой, пройдя по летному полю

По их информации, мужчина направился к ближайшему борту «Победы», который находился примерно в ста метрах. Там он увидел других пассажиров и, спросив у них о месте назначения борта, обнаружил нужный ему рейс DP-423 до Перми. Он успешно поднялся на борт, минуя пассажирский терминал и зоны досмотра.