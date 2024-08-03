Во Внуково пассажир пересел с одного самолета на другой, пройдя по летному полю

В московском аэропорту Внуково пассажир авиакомпании «Победа» пересел между самолетами, пройдя по перрону и не заходя в здание терминала. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».
Мужчина по имени Антон приземлился ночью в пятницу, 2 августа, на самолете «Победы» из Самары. Рейс задержали на 40 минут, а следующий — до Перми — вылетал уже через 13 минут после посадки предыдущего.
«Мужчина понимал, что не успевает на второй сегмент и принял „гениальное“ решение: после установки „боинга“ на место стоянки № 48 Антон, летевший без багажа, покинул воздушное судно и вместо перронного автобуса просто пошел искать свой следующий самолет», — написали авторы телеграм-канала.
По их информации, мужчина направился к ближайшему борту «Победы», который находился примерно в ста метрах. Там он увидел других пассажиров и, спросив у них о месте назначения борта, обнаружил нужный ему рейс DP-423 до Перми. Он успешно поднялся на борт, минуя пассажирский терминал и зоны досмотра.
Когда Антону позвонил представитель «Победы» и попросил явиться в офис авиакомпании во Внуково для переоформления билета на рейс «Аэрофлота» из‑за потери стыковки, мужчина сказал, что уже находится в самолете и положил трубку.
По прибытии в Пермь, пассажира встретили сотрудники правопорядка, вручили ему уведомление о явке в отдел полиции Внуково и отпустили.