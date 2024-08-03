Мать детей Павла Дурова подтвердила факт его отцовства

Болгар рассказала, что познакомилась тогда с основателем «Вконтакте» летом 2012 года в Петербург. Уже в конце 2013 года у них родилась дочь Лея. Даниэль пояился на свет в январе 2016 года, а второй сын Давид — в сентябре 2017 года. Все это время они не заключали официальный брак.