Мать детей Павла Дурова подтвердила факт его отцовства

Ирина Болгар доказала, что является матерью троих детей Павла Дурова. Таким образом, стало известно, что основатель Telegram стал отцом пятерых детей, а не двух. Подтвердить подлинность свидетельств о рождении детей удалось Forbes.
Жительница Швейцарии обратилась в редакцию издания с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Павла Дурова с двух до пяти и прислала фотокопии документов, сканы нотариально заверенных переводов и семейную фотографию. На ней Дуров посетил день рождения среднего сына Даниэля в доме семьи в Женеве в январе 2020 года.
Болгар рассказала, что познакомилась тогда с основателем «Вконтакте» летом 2012 года в Петербург. Уже в конце 2013 года у них родилась дочь Лея. Даниэль пояился на свет в январе 2016 года, а второй сын Давид — в сентябре 2017 года. Все это время они не заключали официальный брак.
По словам женщины, она не живет с бизнесменом последние несколько лет. Когда он покинул Россию, мать его детей последовала за ним но не смогла легализовать там детей из‑за их рождения вне брака. Позже она уехала в Швейцарию, где перевела документы детей на французский язык. По словам переводчицы Александры Вулье из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT, подлинность бумаг подтверждает проставленный апостиль.
Болгар утверждает, что Дуров просил ее не рассказывать об их отношениях, но решилась сделать это по просьбе детей, ведь эти сведения в сети ранее не появлялись. Адвокаты по гражданским делам, с которыми общались журналисты, считают, что ее мотив был чисто материальным.
Дуров пока не комментировал появление информации о младших детях. Однако, когда Болгар рассказала о них «Комсомольской правда», предприниматель неожиданно поделился, что участвует в программе донорства спермы и от биоматериала уже родились больше 100 детей в 12 странах мира.
Кроме детей от Болгар у Дурова есть дочь Алина и сын Михаил от сокурсницы Дарьи Бондаренко.