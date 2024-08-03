В Москве задержали мужчину, который незаконно перевозил тигренка в переноске

Сегодня в 15:08
Фото: телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Прокуратура Москвы нашла тигренка, которого незаконно содержали и возили в переноске. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Животное заметили жители района Раменки в продуктовом магазине. После этого они обратились в Межрайонную природоохранную прокуратуру.

Через некоторое время правоохранители остановили владельца тигренка, когда мужчина в очередной раз перевозил его. Документов, подтверждающих законность владения животным, у человека не оказалось.

По его словам, несколько дней назад он нашел животное на дороге и забрал домой. Тигренка, который оказался самцом возрастом чуть больше месяца, доставили в московский Центр реабилитации диких животных.

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