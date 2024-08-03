Charli XCX и Билли Айлиш передали 10 000 пар нижнего белья жертвам домашнего насилия

Певицы Charli XCX и Билли Айлиш передали 10 тыс. трусов и бюстгальтеров из клипа на ремикс песни «Guess» в организацию «I Support the Girls», которая помогает жертвам домашнего насилия. Сообщение об этом появилось на экране во время титров клипа, снятого Эйданом Замири.
«У Charli XCX сегодня день рождения, но она сделала нам самый большой подарок. Мы так невероятно благодарны за огромное пожертвование — 10 тыс. пар нижнего белья из клипа „Guess“ с Билли Айлиш. Коллаборация, которая меняет тысячи жизней!», — написали представители организации на своей странице в соцсети X.
В клипе поп-звезды взбираются на гору трусов и бюстгальтеров и сгребают их в кучу бульдозером. Новости о сотрудничестве появились за несколько часов до премьеры клипа и песни, которая начинается со строчек «Ты хочешь угадать цвет моего нижнего белья / Ты хочешь знать, что у меня там внизу» («You wanna guess the color of my underwear / You wanna know what I got going on down there»).
I Support the Girls — некоммерческая организация, которая была создана в 2015 году и занимается сбором нижнего белья и средств женской гигиены для девушек и женщин, оказавшихся без крова. Она была основана в подвале дома одной женщины в Мэриленде, а сейчас имеет филиалы по всему миру.
Песня «Guess» изначально вошла в бонусное издание альбома Charlie XCX «Brat», который вышел в начале июня. С тех пор релиз обрел вторую жизнь, породив множество мемов в сети. Недавно певица заявила, что Камала Харрис — это «brat», после того как претендентка на пост президента от Демократической партии заменила Джо Байдена в избирательном бюллетене.