Пентагон просит Дуэйна Джонсона вернуть 11 млн долларов за рекламу, которая не привлекла рекрутов

Контракт с актером и принадлежащей ему Объединенной футбольной лигой был заключен в начале этого года. За его заключение Пентагон заплатил 11 млн долларов. Военное управление ожидало, что Джонсон станет амбассадором армии и будет публиковать посты для привлечения рекрутов на контракт. Однако артист опубликовал лишь 2 из 5 обещанных постов в своих соцсетях, каждый из которых оценивался в 1 млн долларов. Остальная сумма ушла брендинг футбольной униформы, полей и «активаций» во время игр.