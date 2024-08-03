Пентагон просит Дуэйна Джонсона вернуть 11 млн долларов за рекламу, которая не привлекла рекрутов

Представители армии США возмущены рекламной сделкой с Дуэйном Джонсоном и требуют от него вернуть деньги. О маркетинговом провале пишет Military.com, проанализировавший внутренние документы и переписку ведомства.
Контракт с актером и принадлежащей ему Объединенной футбольной лигой был заключен в начале этого года. За его заключение Пентагон заплатил 11 млн долларов. Военное управление ожидало, что Джонсон станет амбассадором армии и будет публиковать посты для привлечения рекрутов на контракт. Однако артист опубликовал лишь 2 из 5 обещанных постов в своих соцсетях, каждый из которых оценивался в 1 млн долларов. Остальная сумма ушла брендинг футбольной униформы, полей и «активаций» во время игр.
При этом, по оценке военных, реклама не только не помогла найти новых солдат, но даже могла оттолкнуть 38 кандидатов.
По словам бывшего секретаря по медиакоммуникациям Департамента обороны США в разговоре с Fortune, армия ухватилась за возможность сотрудничества с Джонсоном в надежде получить доступ к его 396 млн подписчиков в инстаграме*.
В то же время, отмечает собеседник, в Пентагоне не до конца поняли, что именно покупают: заплатив за рекламу в ОФЛ, никто не учел, что Скала владеет лишь половиной прав на лигу и не появляется на ее матчах. В итоге, армия заплатила достойную голливудской звезды цену, а получила лишь площадку младшей футбольной лиги.
Сейчас представители Джонсона и армии ведут дополнительные переговоры, в их ходе будет сделана оценка перформанса кампании. В Пентагоне журналистам Military.com заявили, что намерены «сбалансировать договор», а кинозвезда «остается хорошим партнером для армии». «Очень жаль, что его отвлекли от работы в тот момент, когда мы надеялись на его присутствие и контент для своих каналов в социальных сетях», — добавили представители ведомства.