Участники крупнейших игр MrBeast пожаловались на небезопасные условия съемок, нехватку еды и врачей

Отмечается, что все они подписали контракт с таким условием: «Я понимаю, что моя деятельность может привести к смерти, болезни или серьезным телесным повреждениям, включая истощение, обезвоживание, перенапряжение, ожоги и тепловой удар и не только». Такой пункт часто встречается в контрактах для реалити-шоу.