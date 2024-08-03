Участники крупнейших игр MrBeast пожаловались на небезопасные условия съемок, нехватку еды и врачей

Больше 10 участников крупнейших игр MrBeast пожаловались на небезопасные условия съемок, нехватку еды и медиков на площадке. Об этом они рассказали The New York Times.
Новые соревнования популярнейший ютубер в мире устроил в рамках телешоу Beast Games для Prime Video, сделку оценивают в 100 млн долларов. В них должны принять участие 1000 претендентов на приз в 5 млн долларов. В данный момент прошли лишь съемки отборочного этапа, куда пригласили 2000 потенциальных кандидатов и арендовали стадион «Аллигант» в штате Невада.
Участники рассказали, что во время съемок не получали достаточного питания и медицинской помощи, а некоторые конкурсанты получили травмы в результате физических испытаний.
Отмечается, что все они подписали контракт с таким условием: «Я понимаю, что моя деятельность может привести к смерти, болезни или серьезным телесным повреждениям, включая истощение, обезвоживание, перенапряжение, ожоги и тепловой удар и не только». Такой пункт часто встречается в контрактах для реалити-шоу.
Однако некоторые из участников не ожидали, что организаторы поставят их здоровье под угрозу. «Мы подписались на шоу, а не на голод, жажду и бесчеловечное обращение», — возмутился один из участников.
Очевидец рассказал, что видел, как нескольких конкурсантов унесли с арены на носилках, хотя о серьезных травмах не сообщалось. Другой участник вспомнил, как его конкурентов рвало и они теряли сознание. Несколько игроков были доставлены в больницу из‑за незначительных травм.
Собеседники газеты также пожаловались на всего лишь двухразовое питание, причем меню не учитывало аллергии и другие диетические ограничения. Представитель блогера отверг это обвинение и заявил, что гостей кормили три раза и им предложили несколько вариантов блюд, чтобы удовлетворить разные потребности.
Некоторые участники утверждали, что организаторы запрещали носить с собой лекарства и забирали их, а потом не выдавали вовремя. Другие поделились, что ждали несколько часов или даже дней, чтобы получить переданное организаторам чистое нижнее белье.
Кто‑то был расстроен неясными условиями: несколько спикеров не ожидали увидеть соревнование на 2000 конкурентов и думали, что идут уже на финальный этап. В отличие от него предварительный этап не попадет на стриминг, а будет опубликован на ютуб-канале MrBeast.
В заявлении для прессы представитель блогера обратил внимание, что их шоу пострадало от сбоя в работе Windows, экстремальных погодных условий, а также «других неожиданными логистических и коммуникационных проблем».
«Мы напрямую связались с 97 процентами из 2000 участников, чтобы узнать их мнение, начали официальный анализ процесса и предприняли шаги, чтобы извлечь уроки из этого опыта, и мы рады приветствовать сотни мужчин и женщин на крупнейшем в истории игровом шоу», — говорится в заключении.