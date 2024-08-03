Минюст США обвинил тикток в незаконном сборе данных несовершеннолетних пользователей

Правительство США подало новый иск против тиктока, обвинив социальную сеть в незаконном сборе данных о детях и неспособности реагировать на попытки родителей удалить аккаунты своих детей, передает Би-би-си.
Министерство юстиции заявило, что действия компании равносильны «массовому» вторжению в частную жизнь детей, что противоречит законам, требующим от интернет-компаний получать согласие родителей на сбор информации о лицах, не достигших 13-летнего возраста. Чиновники заявили, что тикток и ее материнская компания ByteDance являются «рецидивистами», напомнив, что аналогичное дело было возбуждено в 2019 году.
Соцсеть оспорила претензии и заявила, что «гордится» своими усилиями по защите детей. Представители компании сообщили, что активно удаляют аккаунты несовершеннолетних пользователей и добровольно ввели такие меры, как ограничение экранного времени по умолчанию и дополнительные меры по защите конфиденциальности для несовершеннолетних.
«Мы не согласны с этими обвинениями, многие из которых касаются прошлых событий и практики, которые фактически не соответствуют действительности или были устранены», — сказали они. Сотрудники компании отметили, что «гордятся усилиями по защите детей и будут продолжать обновлять и улучшать платформу».
Новый иск усиливает давление на тикток и китайскую материнскую компанию ByteDance, которые уже столкнулись со сложностями в США из‑за закона, грозящего запретить деятельность компании в стране.
В заявлении США обвинили тикток в том, что соцсеть применяет «неполноценные» способы проверки аккаунтов, созданных детьми, и препятствует родителям, когда те пытаются их удалить. По данным минюста, 30% из 1700 аккаунтов, которые родители просили удалить в период с 2019 по 2020 год, были все еще активны в ноябре 2021-го.
Официальные лица попросили суд остановить действия соцсети и определить наказание за каждое нарушение.
«Этот иск необходим для того, чтобы помешать ответчикам — рецидивистам, которые действуют в массовом масштабе — собирать и использовать частную информацию детей без какого‑либо согласия или контроля со стороны родителей», — заявил главный заместитель помощника генерального прокурора Брайан Бойнтон, глава гражданского отдела Министерства юстиции.