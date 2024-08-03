Минюст США обвинил тикток в незаконном сборе данных несовершеннолетних пользователей

В заявлении США обвинили тикток в том, что соцсеть применяет «неполноценные» способы проверки аккаунтов, созданных детьми, и препятствует родителям, когда те пытаются их удалить. По данным минюста, 30% из 1700 аккаунтов, которые родители просили удалить в период с 2019 по 2020 год, были все еще активны в ноябре 2021-го.