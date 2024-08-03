Джастин Тимберлейк не признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Сегодня в 10:42
Фото: Sag Harbor Police Department via Getty Images

Джастин Тимберлейк предстал перед судом по видеозвонку по делу о вождении в нетрезвом виде на Лонг-Айленде. Во время короткого разбирательства судья принял его заявление о невиновности и лишил права управлять автомобилем в штате Нью-Йорке, передает The Guardian.

Бывшего вокалиста NSync, который сейчас гастролирует в Европе, не потребовали возвращаться в США ради судебного заседания. Уже в субботу вечером Тимберлейк выступает в бельгийском городе Антверпене.

Адвокат артиста Эдвард Берк-младший утверждает, что Тимберлейк не был пьян и что дело должно быть прекращено.

«Факты говорят о том, что он не был в состоянии алкогольного опьянения. Я повторю это еще раз: Джастин Тимберлейк не был в состоянии алкогольного опьянения, и мы уверены, что это уголовное обвинение, будет снято», — заявил он.

Судья Карл Айрас приостановил действие водительских прав Тимберлейка в штате Нью-Йорк и пригрозил наложить на Берка судебный запрет, заявив, что комментарии адвоката для СМИ были неуместны.

Полиция Саг-Харбор арестовала Тимберлейка 18 июня после того, как он, по их словам, проехал знак «Стоп», выехал за пределы своей полосы движения и вышел из своего BMW, пахнущий алкоголем. В итоге певца доставили в полицейский участок и сделали магшот, который стал мемом.

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