Бобби Каннавале сыграет в сериале «Гнев»

Главную роль в сериале исполнит Яхья Абдул-Матин II, знакомый зрителю благодаря фильмам «Суд над чикагской семеркой» и «Величайший шоумен», франшизе «Аквамена», а также сериалу «Отжиг». Он сыграет Кризи, «некогда высококлассного и опытного наемника спецназа, способного выжить даже в самых безвыходных ситуациях, который теперь страдает от сильного ПТСР», — говорится в официальном описании.