Бобби Каннавале сыграет в сериале «Гнев»

Бобби Каннавале, известный по сериалам «Винил» и «Подпольная империя», а также фильмам «Ирландец», «Человек-муравей», «Максин XXX», сыграет в новом шоу Netflix «Гнев», передает Variety.
Восьмисерийный сериал основан на одноименном романе Эй Джей Квиннелла 1981 года, по которому в 2004-му вышел одноименный фильм с Дензелом Вашингтоном.
Главную роль в сериале исполнит Яхья Абдул-Матин II, знакомый зрителю благодаря фильмам «Суд над чикагской семеркой» и «Величайший шоумен», франшизе «Аквамена», а также сериалу «Отжиг». Он сыграет Кризи, «некогда высококлассного и опытного наемника спецназа, способного выжить даже в самых безвыходных ситуациях, который теперь страдает от сильного ПТСР», — говорится в официальном описании.
«Решив победить личных демонов, он начинает свой путь к искуплению. Но прежде чем герой успевает привыкнуть к новой жизни, он снова оказывается в самом эпицентре опасных событий», — добавляют создатели.
Каннавале предстанет в образе Пола Рэйберна, «бывшего бойца спецназа, обладающего уникальной способностью читать людей и несмотря на свой теплый и обаятельный характер, не чуждого насилию».
Кайл Киллен — американский Сценаристом и продюсером проекта выступит Кайл Киллен, работавший над «Одинокой звездой», «Бобром», «Пробуждением» и «Играми разума». Дата премьеры сериала пока неизвестна.