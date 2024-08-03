Бобби Каннавале сыграет в сериале «Гнев»

Сегодня в 10:08
Кадр из фильма «Максин XXX». Фото: A24

Бобби Каннавале, известный по сериалам «Винил» и «Подпольная империя», а также фильмам «Ирландец», «Человек-муравей», «Максин XXX», сыграет в новом шоу Netflix «Гнев», передает Variety.

Восьмисерийный сериал основан на одноименном романе Эй Джей Квиннелла 1981 года, по которому в 2004-му вышел одноименный фильм с Дензелом Вашингтоном.

Главную роль в сериале исполнит Яхья Абдул-Матин II, знакомый зрителю благодаря фильмам «Суд над чикагской семеркой» и «Величайший шоумен», франшизе «Аквамена», а также сериалу «Отжиг». Он сыграет Кризи, «некогда высококлассного и опытного наемника спецназа, способного выжить даже в самых безвыходных ситуациях, который теперь страдает от сильного ПТСР», — говорится в официальном описании.

«Решив победить личных демонов, он начинает свой путь к искуплению. Но прежде чем герой успевает привыкнуть к новой жизни, он снова оказывается в самом эпицентре опасных событий», — добавляют создатели.

Каннавале предстанет в образе Пола Рэйберна, «бывшего бойца спецназа, обладающего уникальной способностью читать людей и несмотря на свой теплый и обаятельный характер, не чуждого насилию».

Кайл Киллен — американский Сценаристом и продюсером проекта выступит Кайл Киллен, работавший над «Одинокой звездой», «Бобром», «Пробуждением» и «Играми разума». Дата премьеры сериала пока неизвестна.

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