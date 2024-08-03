Умер Дэниел Майер Селзник, один из последних прямых потомков основателей Голливуда

Сегодня в 09:44
Фото: Jesse Grant/Getty Images

Скончался Дэниел Майер Селзник, один из последних людей, напрямую связанных с семьями-основателями голливудской индустрии. Он скончался в загородном доме в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния, в возрасте 88 лет, передает Deadline.

Дэниел был младшим сыном культового кинопродюсера Дэвида О. Селзника и театральной продюсерки Ирен Майер Селзник, а также внуком главы компании MGM Луиса Б. Майера и его первой жены Маргарет Шенберг Майер.

За время работы в Motion Picture Home он написал мемуары «Прогулки с королями», которые будут опубликованы в следующем году издательством Alfred Knopf. В книге в ярких деталях он описывает воспоминания о своем взрослении.

Большую часть жизни он работал в индустрии развлечений. В течение четырех лет он руководил производством на Universal Studios, а 1988 году вместе со своим старшим братом Джеффри спродюсировал документальный фильм Создание легенды: «Унесенные ветром».

В картине братья Селзник рассказали, как их отец создал один из самых любимых и кассовых американских фильмов, на момент выхода которого Джеффри и Дэниелу Селзникам было 6 и 3 года соответственно.

Дэниел также продюсировал телевизионные мини-сериалы «Кровная вражда», «Гувер против Кеннеди», а также руководил Фондом Луиса Б. Майера.

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