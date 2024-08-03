Актриса массовки «Мегалополиса» заявила, что была в шоке, когда Коппола поцеловал ее на съемках

Одна из женщин на видео, Лорен Пагоун, которая снималась в нескольких сценах «Мегаполиса», рассказала, что она танцевала во время съемок в ночном клубе, когда Коппола подошел к ней и притянул ее к себе. Затем он обнял и поцеловал ее. «Я была в шоке. Я не ожидала, что он так поцелует и обнимет меня. Я была застигнута врасплох. И могу сказать, что он еще пару раз возвращался ко мне», — заявила она.