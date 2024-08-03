Актриса массовки «Мегалополиса» заявила, что была в шоке, когда Коппола поцеловал ее на съемках

Одна из актрис массовки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» рассказала о сильном удивлении и дискомфорте, которые она испытала после того, как режиссер поцеловал ее во время съемок одной из сцен, передает Variety.
Ее комментарии появились спустя неделю после того, как издание опубликовало видео, на котором оскароносный режиссер пробирается сквозь толпу, останавливаясь, чтобы поцеловать женщин-актеров второго плана.
Одна из женщин на видео, Лорен Пагоун, которая снималась в нескольких сценах «Мегаполиса», рассказала, что она танцевала во время съемок в ночном клубе, когда Коппола подошел к ней и притянул ее к себе. Затем он обнял и поцеловал ее. «Я была в шоке. Я не ожидала, что он так поцелует и обнимет меня. Я была застигнута врасплох. И могу сказать, что он еще пару раз возвращался ко мне», — заявила она.
Пагоун решила рассказать о себе, когда другая женщина, Рейна Менц, сообщила Deadline, что она была одной из актрис, которых видели в одном из двух видео, опубликованных Variety. Менц сказала изданию, что Коппола «не сделал ничего, чтобы заставить меня или кого‑либо на съемочной площадке чувствовать себя неловко».
«Мне не нравится, когда кто‑то говорит за меня. Я бы никогда не стала говорить за эту актрису. Я держала рот на замке. Я молчала. Но меня расстраивает, что она говорит: „Эй, это было здорово для всех“, хотя она не знает, что чувствовали другие люди. Вы не можете говорить ни за кого, кроме себя. Мой опыт был другим», — добавила она.
Координатор интимных сцен в «Мегаполисе» Саманта МакДональд ранее рассказала Variety, что ни она, ни Эшли Андерсон, другой координатор в фильме, не присутствовали на съемках сцены в ночном клубе. «Я не могу сказать, почему они решили пригласить нас именно тогда, а в другой раз не позвали», — сказал МакДональд.
Ранее еще один участник съемочной команды признался, что стал свидетелем того, как Коппола целовал «нескольких женщин» во время другой сцены, связанной с празднованием Нового года. По словам актера, незадолго до начала съемок Коппола сказал массовке, что хочет, чтобы они вели себя как на обычной праздничной вечеринке и целовали друг друга в конце обратного отсчета. Он добавил, что, возможно, и сам поцелует нескольких человек.
После того как прозвучал звонок, Коппола встал, остановил нескольких женщин, проходивших мимо него, и поцеловал их в щеку. «Женщины, которых я видел целующимися, не ожидали его появления. Он просто схватил их и поцеловал без какого‑либо согласия. Они все как бы смеялись над этим, но потом я понял, что они были просто удивлены», — добавил собеседник.
Ранее The Guardian писал, что на съемках «Мегалополиса» Коппола курил «бесконечное количество марихуаны», «заставлял женщин сидеть на своих коленях» и «пытался поцеловать некоторых обнаженных до пояса и полураздетых женщин-статисток». Из‑за поведения режиссера производство ленты постоянно останавливалось.