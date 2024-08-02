Aerosmith больше не будет гастролировать. Стивен Тайлер необратимо повредил вокальные связки

«Как вы знаете, голос Стивена — инструмент, не похожий ни на один другой. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы вернуть свой голос туда, где он был до травмы. Мы видели, как ему было трудно, хотя рядом с ним была лучшая медицинская команда. К сожалению, сейчас очевидно, что полное восстановление его вокальных связок невозможно»

Aerosmith