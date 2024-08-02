Aerosmith больше не будет гастролировать. Стивен Тайлер необратимо повредил вокальные связки

Американская рок-группа Aerosmith больше не будет гастролировать. Она отменила свой прощальный тур, поскольку фронтмен бэнда Стивен Тайлер необратимо повредил вокальные связки. Об этом коллектив объявил в соцсети X.
Представители музыкантов отметили, что «всегда хотели поразить» поклонников своими выступлениями. «Честью всей нашей жизни было то, что наша музыка оказалась частью ваших», — сказали артисты.
Aerosmith отметила, что «приняла разбивающее сердце и сложное, но необходимое решение, как команда братьев, уйти с гастрольной сцены». Группа пообещала вернуть слушателям деньги за билеты на отмененные концерты.
«Мы безмерно благодарны всем, кто был рад отправиться с нами в путь в последний раз. Мы благодарны нашей команде экспертов, нашей невероятной команде и тысячам талантливых людей, которые сделали возможными наш исторический путь», — написали музыканты.
Они попросили фанатов включать их музыку «громко, сейчас и всегда», а также мечтать. «Вы воплотили наши мечты в реальность», — добавили артисты.
Группа Aerosmith — один из самых известных рок-коллективов мира. Музыканты выступали на протяжение более 50 лет. Их первый альбом вышел в 1973 году. В мае 2023 года Aerosmith анонсировала прощальный тур «Peace Out». В начале гастролей Тайлер повредил голосовые связки, после чего тур перенесли.