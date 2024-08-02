Студия Legendary экранизирует роман «Семиевие» Нила Стивенсона

Cтудия Legendary Television экранизирует научно-фантастический роман «Семиевие» американского писателя Нила Стивенсона. Об этом сообщил Deadline.
Компания приобрела права на создание телеадаптации. Исполнительным продюсером проекта выступит Эллисон Фридман, известная по фильму «Погребальные байки».
«Семиевие» рассказывает о том, как метеорит разбивает Луну на семь частей. После этого ученые приходят к выводу, что человечество через два года будет уничтожено проливным дождем — он сделает планету непригодной для жизни.
Перед людьми встает вопрос: как противостоять неизбежному и спастись. Грядущая катастрофа объединяет народы мира и начинает новую главу в истории человечества.
Нил Стивенсон выпустил роман «Семиевие» в 2015 году. Книга получила премию «Прометей», удостоилась хороших отзывов критиков и понравилась экс-президенту США Бараку Обаме — он посоветовал ее в списке сочинений для летнего чтения.
До «Семиевия» Стивенсон представил более десяти книг. Среди них — «Лавина» 1992 года, «Алмазный век» 1995 года, «Криптономикон» 1999 года, «Ртуть» 2003 года, «Смешенье» 2004 года, «Анафем» 2008 года.