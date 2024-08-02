Питер Динклейдж и Крис Мессина снимутся с Пачино и Честейн в «Короле Лире»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж и лауреатка «Оскара» Ариана ДеБоуз («Вестсайдская история») снимется с Алем Пачино и Джессикой Честейн в фильме «Лир Рекс» по мотивам трагедии Шекспира «Король Лир». Об этом сообщил Deadline.
В актерский состав картины войдут также обладательница «Эмми» Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), номинант на «Оскар» Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»), Крис Мессина («Острые предметы»), Тед Левайн («Молчание ягнят»).
Кроме того, в ленте примут участие Дэнни Хьюстон («Большие глаза»), Мэттью Джейкобс («Власть»), Риз Койро («Антураж») и Стивен Дорфф («Блэйд»). Режиссером проекта выступит Бернард Роуз («Кэндимэн», «Паганини: Скрипач Дьявола»).
«Лир, Рекс» расскажет о стареющем короле, который делит свои земли между тремя дочерьми, чтобы предотвратить раздоры между ними. Но он отвергает младшую дочь и доверяется ее злобным сестрам, которые лишают его власти.
Роуз напишет сценарий проекта. Продюсером выступит Барри Навиди. Фильм станет его пятой совместной работой с Пачино. Ранее Навиди работал над «Венецианским купцом», «Саломеей Уайльда» 2011 года, «Саломеей» 2013 года и «Моди».
«Я рад возможности сотрудничать с Бернардом Роузом. Его художественное видение в сочетании с талантливым актерским составом во главе с Алем Пачино обещает подарить нам замечательные и незабываемые кинематографические впечатления», поделился Навиди.
Он отметил, что команда фильма «объединяет миры Шекспира и Голливуда». «Это знаменует собой начало новой захватывающей главы, в которую Аль вложил все свое сердце и душу», — добавил продюсер.
Пачино сыграет короля, Честейн — Гонерилью, ДеБоуз — Корделию, Броснахэн — Регану, Динклейдж — Шута, Хьюстон — герцога Альбанского, Мессина — герцога Корнуэлльского, Стэнфилд — Эдмунда, Левайн — графа Кента, Джейкобс — графа Глостера, Койро — Освальда и Дорфф — бедного Тома. Съемки начнутся в середине августа в Лос-Анджелесе.
«Мы с Алем собираемся создать смелого, кинематографичного Лира, который будет таким же доступным, трогательным и мощным, какой была пьеса для первоначальной аудитории», — рассказывал ранее Роуз.