Поклонница жирафа Самсона подарила Московскому зоопарку его портрет

Поклонница ушедшего недавно из жизни жирафа Самсона подарила Московскому зоопарку его портрет. Об этом рассказала в телеграм-канале директор зоосада Светлана Акулова.
Она поблагодарила художницу Ирину Паратову за подарок и призналась, что он кажется ей очень красивым. В ответ Ирина написала, что попрощалась с Самсоном через эту работу. «Он был для меня самым большим другом», — отметила женщина.
Паратова добавила, что часто плачет из‑за ухода жирафа — Самсон скончался в конце июля в возрасте 30 лет. «Мне пока тяжело писать про Самсона, столько времени уже прошло, а сердце до сих пор плачет», — сказала Ирина.
Подписчиков Акуловой впечатлило полотно. Они похвалили талант художницы и назвали картину «очень красивой», «потрясающей», «солнечной и теплой».
«Верю, что наш мальчик, как на этой чудесной, трепетной картине, такой же молодой, здоровый и красивый стоит в своих небесных райских кущах и посылает нам свои светлые лучики добра», — написала одна из посетительниц зоопарка.