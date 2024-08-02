На Паралимпиаде в Париже смогут выступить 92 россиянина

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил 92 российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.
Все атлеты, а также их тренеры и технический персонал прошли проверку МПК. На Олимпиаду разрешили приехать около 160 людям, включая атлетов. «Все члены делегации уже сдали биометрию для получения виз», — рассказал Рожков.
Он добавил, что «окончательного решения об участии в Играх нет». «ПКР совместно со всероссийскими спортивными федерациями, тренерским составом и спортсменами примут его в ближайшее время», — пообещал чиновник.
При этом для спортсменов уже согласовали бирюзово-бежевую экипировку и организовали авиаперевозку. «Мы рассчитываем на участие в легкой атлетике, плавании, триатлоне, тхэквондо и настольном теннисе», — отметил Рожков.
Российские паралимпийцы смогут соревноваться в Париже в нейтральном статусе. Они не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.