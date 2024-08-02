Завершились съемки приквела «Оно»

HBO объявила о завершении съемок приквела «Оно» — сериала «Добро пожаловать в Дерри». Дата его премьеры пока неизвестна.
«237 съемочных дней спустя… Съемки сезона завершились. Это так сюрреалистично. Какой был проделан путь. Не могу дождаться, когда вы увидите это», — написал в своих соцсетях со-шоураннер и исполнительный продюсер Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Клан Сопрано», «Оно-2»).
Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 60-х годах. Сериал расскажет историю происхождения Пеннивайза. К роли демона вернется Билл Скарсгорд, который еще в 2023 году говорил, что не будет повторять роль, и даже дал свой совет актеру, который займет место, ранее принадлежавшее ему и легендарному Тиму Карри.
В шоу также снимутся Тейлор Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Сценарий первой серии напишет Джейсон Фукс. Энди Мускетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставит несколько эпизодов, включая первый.