Завершились съемки приквела «Оно»

Вчера в 22:52
Фото: Warner Bros. Home Entertainment

HBO объявила о завершении съемок приквела «Оно» — сериала «Добро пожаловать в Дерри». Дата его премьеры пока неизвестна.

«237 съемочных дней спустя… Съемки сезона завершились. Это так сюрреалистично. Какой был проделан путь. Не могу дождаться, когда вы увидите это», — написал в своих соцсетях со-шоураннер и исполнительный продюсер Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Клан Сопрано», «Оно-2»).

Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 60-х годах. Сериал расскажет историю происхождения Пеннивайза. К роли демона вернется Билл Скарсгорд, который еще в 2023 году говорил, что не будет повторять роль, и даже дал свой совет актеру, который займет место, ранее принадлежавшее ему и легендарному Тиму Карри.

В шоу также снимутся Тейлор Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Сценарий первой серии напишет Джейсон Фукс. Энди Мускетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставит несколько эпизодов, включая первый.

Фильмы «Оно» и «Оно-2» вместе собрали в прокате более 1,7 млрд долларов. Наши рецензии на них вы можете прочитать здесь и здесь.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами