Завершились съемки приквела «Оно»

Действие «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 60-х годах. Сериал расскажет историю происхождения Пеннивайза. К роли демона вернется Билл Скарсгорд, который еще в 2023 году говорил, что не будет повторять роль, и даже дал свой совет актеру, который займет место, ранее принадлежавшее ему и легендарному Тиму Карри.