Элтон Джон отметил 34-летие трезвости

Но в то время я не слишком задумывался о том, чтобы быть артистом. Я достиг самой низкой точки в своей жизни — абсолютного дна. Я настолько ненавидел себя. Я был полон стыда. Все, что я хотел, это выздороветь. Я направил всю оставшуюся энергию на свое выздоровление».