Элтон Джон отметил 34-летие трезвости

Элтон Джон отпраздновал в своих соцсетях 34 года трезвости. «Моя жизнь никогда не была лучше», — написал он.
Музыкант опубликовал фотографию своей монеты анонимных алкоголиков с надписью «Будь верен самому себе». На треугольнике выбиты слова «единство», «служение» и «выздоровление», а внутри находится число «34» римскими цифрами.
В 1990 году Элтон Джон взял годовой перерыв в работе, чтобы пройти реабилитацию после многолетней зависимости. В своих мемуарах 2019 года он рассказал о том, насколько серьезной была его зависимость, вспоминая, как однажды сорвал концерт Rolling Stones под воздействием кокаина и как принял Боба Дилана за своего садовника, назвав его «неряшливым».
В том же году музыкант признался, что боялся, что не сможет выступать трезвым после того, как прошел годовой курс лечения от зависимости: «После того, как я, наконец, сдался и решил обратиться за помощью, настал момент, когда я задумался, смогу ли я когда‑нибудь снова выступать как Элтон Джон.
Но в то время я не слишком задумывался о том, чтобы быть артистом. Я достиг самой низкой точки в своей жизни — абсолютного дна. Я настолько ненавидел себя. Я был полон стыда. Все, что я хотел, это выздороветь. Я направил всю оставшуюся энергию на свое выздоровление».