Франция обязала акциониста Алексея Кузьмича покинуть ЕС после того, как он раскопал могилу Ван Гога

Уехать из Франции акционист может в Беларусь или любую страну, не входящую в ЕС, кроме Лихтенштейна и Норвегии. По словам префектуры департамента Валь-д’Уаз, Кузьмич не утверждал, что ему грозит нарушение прав или какое‑либо наказание на родине.