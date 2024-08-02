Франция обязала акциониста Алексея Кузьмича покинуть ЕС после того, как он раскопал могилу Ван Гога

Суд во Франции обязал белорусского акциониста Алексея Кузьмича покинуть Евросоюз после того, как он раскопал могилу художника Винсента Ван Гога. Об этом представители артиста рассказали на его странице в фейсбуке*.
Кузьмича также оштрафовали на 3 тысячи евро и осудили на месяц условного заключения. Его поместили в депортационный центр в коммуне Ле Мениль-Амло. По словам сторонников акциониста, это место «по сути, является тюрьмой».
По мнению французских властей, поведение Кузьмича угрожает общественному порядку. В связи с этим художнику запретили въезд в страну на два года. В документах указали, что Кузьмич въехал на территорию Франции по польской визе.
Уехать из Франции акционист может в Беларусь или любую страну, не входящую в ЕС, кроме Лихтенштейна и Норвегии. По словам префектуры департамента Валь-д’Уаз, Кузьмич не утверждал, что ему грозит нарушение прав или какое‑либо наказание на родине.
29 июля Кузьмич провел на кладбище во французской коммуне Овер-сюр-Уаз. Он начал в годовщину смерти Ван Гога раскапывать его могилу с криками «Вставай, художник!».