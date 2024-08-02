На Пикнике «Афиши» в Москве пройдет финал Лиги сильных людей — первого в мире национального турнира по баскетболу 3×3 на колясках. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы соревнования.
В них примут участие петербургская команда «БасКИ-Академия им. В.П.Кондрашина», московская «Фалькон-МБА», казанские «Крылья Барса» и тюменский «Шанс». Матчи пройдут в оба дня фестиваля — 3 и 4 августа.
«Впервые инклюзивный баскетбол масштабно интегрируется в одно из самых известных музыкальных событий. За два дня пройдет 20 игр. Это важный шаг для адаптивного направления и возможность показать красоту захватывающих состязаний», — отметил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Он лично будет присутствовать на турнире вместе с экс-игроками сборной России Федором Лихолитовым и Владимиром Дячком, а также абсолютным чемпионом Единой лиги Европы Мирославом Елецким и медийной командой Hoops.
Матчи Лиги сильных людей начнутся в 11.00. За ходом и расписанием соревнований можно следить в соцсетях «тихого!баскетбола».