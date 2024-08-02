«Впервые инклюзивный баскетбол масштабно интегрируется в одно из самых известных музыкальных событий. За два дня пройдет 20 игр. Это важный шаг для адаптивного направления и возможность показать красоту захватывающих состязаний», — отметил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.