Российские теннисистки вышли в финал Олимпиады. Им предстоит матч с итальянками

Сегодня в 19:52
Фото: Daniel Kopatsch/Getty images

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр в парном женском разряде. Об этом сообщил Матч ТВ.

Девушки обыграли в полуфинальной матче испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2. В финале они встретятся со спортсменками из сборной Италии — Сарой Эррани и Джасмин Паолини.

Итальянки обошли в полуфинале чешских теннисисток Каролину Мухову и Линду Носкову со счетом 6:3, 6:2. Финал дуэтов состоится 4 августа.

Выход Андреевой и Шнайдер в финал обеспечивает России олимпийскую медаль. Пока отечественные спортсмены ни разу не оказывались на пьедестале Олимпиады-2024.

Всего в Играх в Париже участвуют лишь 15 российских спортсменов. Из теннисистов борьбу за медали продолжают только Андреева и Шнайдер.

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