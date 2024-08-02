Российские теннисистки вышли в финал Олимпиады. Им предстоит матч с итальянками

Девушки обыграли в полуфинальной матче испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2. В финале они встретятся со спортсменками из сборной Италии — Сарой Эррани и Джасмин Паолини.