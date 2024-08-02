«Я вырос, братан»: Эминем поспорил со своим альтер эго Слимом Шейди

В последнем альбоме рэпер извиняется перед своими детьми в треке «Somebody Save Me» за злоупотребления наркотиками. « Ты причина, по которой я должен был лечиться. Из‑за тебя я чуть не потерял свою карьеру, семью, жизнь », — сказал в видео Эминем Шейди.