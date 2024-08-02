«Я вырос, братан»: Эминем поспорил со своим альтер эго Слимом Шейди

Эминем (Маршалл Мэтерс) побеседовал со своим альтер эго Слимом Шейди, смоделированным ИИ, в новом видео Complex.
В ролике Эминем вспоминает свое прошлое и примиряется с некоторыми из своих самых противоречивых карьерных решений. В начале видео бородатый Маршалл сидит в кресле, когда голограммная версия Шейди появляется рядом, чтобы поспорить с ним из‑за его нового альбома «The Death of Slim Shady».
«Я был послан из прошлого, чтобы спасти нашу карьеру», — говорит Шейди. «Мою 25-летнюю карьеру? Когда я продал миллиард альбомов? Я думаю, что у меня все в полном порядке», — отвечает ему Эминем.
Тогда Шейди стал присваивать себе все успешные релизы рэпера, среди которых «Lose Yourself» и «Love the Way You Lie» с Рианной. «Мы продали все это благодаря мне, не надо передергивать», — сказал он.
Эминем возразил, объясняя, что некоторый контент из 90-х и начала 2000-х сейчас бы не прошел: «Я вырос, братан. Моя фан-база выросла. Мир изменился. Чертовы люди стали намного чувствительнее. Каждую вторую неделю на TikTok поколение Z узнает обо мне в понедельник и отменяет во вторник».
В последнем альбоме рэпер извиняется перед своими детьми в треке «Somebody Save Me» за злоупотребления наркотиками. «Ты причина, по которой я должен был лечиться. Из‑за тебя я чуть не потерял свою карьеру, семью, жизнь», — сказал в видео Эминем Шейди.
В конце ролика две личности находят общий язык. «Успокойся, Слим. Мы оба создали Эминема. Он лучшее из нас обоих. И, в самом деле, дело не во мне или тебе», — сказал рэпер.