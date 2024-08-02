В Шотландии продают за 190 тыс. фунтов необитаемый остров с часовней Святого Колумбы

Также, когда в шестом веке Святой Колумба принес на острова христианство, он построил на Фладда-Чуайне часовню, остатки которой до сих пор можно найти на западной стороне острова. Согласно фольклору, рыбаки выливали три горсти морской воды на «плачущий камень», установленный на алтаре, чтобы обеспечить благоприятные ветры и щедрый улов.