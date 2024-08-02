В Шотландии продают за 190 тыс. фунтов необитаемый остров с часовней Святого Колумбы

В Шотландии на продажу выставили необитаемый остров Фладда-Чуайн за 190 тыс. фунтов (около 20 млн рублей). Об этом говорится на сайте по продаже недвижимости.
На Фладда-Чуайне обитает множество птиц, включая штормовых буревестников, иглобрюхов и черных кайр, а в водах вокруг острова часто можно увидеть морских свиней, дельфинов, китов, греющихся акул и выдр.
Сейчас на нем можно поставить небольшую хижину. Однако для этого необходимо получить соответствующее разрешение на строительство.
Площадь богатого мифами и легендами острова составляет 27 гектаров. В ирландской мифологии его называют островом вечной молодости и считают святым местом, где всегда лето и никогда не заходит солнце.
Также, когда в шестом веке Святой Колумба принес на острова христианство, он построил на Фладда-Чуайне часовню, остатки которой до сих пор можно найти на западной стороне острова. Согласно фольклору, рыбаки выливали три горсти морской воды на «плачущий камень», установленный на алтаре, чтобы обеспечить благоприятные ветры и щедрый улов.
Остров также известен как место, куда совершали свои набеги викинги. В XIX веке здесь было найдено золотое кольцо XI века, которое сегодня хранится в Национальном музее Шотландии. В водах вокруг острова находится множество затонувших кораблей.