Число погибших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до семи

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
После полудня 2 августа спасатели извлекли из‑под обломков тела двух детей — мальчика и предположительно девочки — и еще одного мужчины. Судьба еще двух человек остается неизвестной.
Ранее в Минздраве Свердловской области рассказали о гибели четырех людей, в том числе двоих несовершеннолетних.
Согласно опубликованным телеграм-каналом Shot спискам пострадавших, погибшим девочкам было 14 и 16 лет. Кроме них скончались 39-летняя женщина и 83-летняя пенсионерка.
Как пишет Mash Ural, следственный комитет рассматривает две версии возможного взрыва газа: либо при проверке домовых сетей 24 июня газовики не увидели неисправность, либо кто‑то из жильцов оставил включенную конфорку. Ведомство открыло уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
Взрыв в жилом доме на улице Сибирская, 81, произошел утром 1 августа. Он полностью разрушил одну из секций пятиэтажки, около 15 квартир.